Bandidos roubam caixa eletrônico de prefeitura em SP

Os dois vigias, que trabalham desarmados, foram rendidos em seguida e mantidos amarrados e amordaçados na capela da prefeitura, que fica na sala ao lado de onde ficava o caixa eletrônico. Na fuga, outras três pessoas teriam auxiliado na ação. Ainda não existem pistas sobre os bandidos.

Os bandidos amarraram os pés e as mãos dos vigias, que também foram amordaçados com fita adesiva. O caixa eletrônico estava localizado perto da porta de entrada, de vidro. Por isso, para evitar chamar a atenção de alguém que passasse pela rua, durante o uso do maçarico para abrir o caixa eletrônico, uma lona preta e um cobertor foram usados. As gavetas com o dinheiro foram levadas.

O valor não foi revelado pela agência, que tinha abastecido a máquina na quinta-feira, 16. A ação toda durou cerca de duas horas. Na fuga, os dois bandidos acionaram os comparsas. Quando os vigias conseguiram se libertar, acionaram a Polícia Militar (PM).

O sistema de monitoramento da prefeitura, com duas câmeras (uma na entrada e outra no corredor), nada registrou, pois um curto-circuito desligou o equipamento. Não se sabe se houve uma sobrecarga de energia ou se o curto foi provocado pelos bandidos. Segundo o assessor de imprensa da prefeitura, Olavo Ferrari, a segurança no prédio será reforçada, inclusive com as instalações de mais quatro câmeras de monitoramento - uma delas nos fundos, local onde os ladrões entraram.