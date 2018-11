Bandidos roubam caminhão do Exército no interior de SP Dois homens roubaram um caminhão do Exército e fizeram duas pessoas reféns na tarde de ontem, em Sumaré, no interior de São Paulo. O caminhão, que transportava uma carga de tecido balístico, utilizado para fazer blindagem de coletes à prova de balas, foi roubado por volta do meio-dia.