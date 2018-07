Bandidos roubam duas agências bancárias no Tocantins

Duas agências do Banco do Brasil foram roubadas na madrugada desta quinta-feira, 5, no Tocantins, uma em Araguatins e outra em Arapoema. Um grupo de 15 homens fortemente armado usou explosivos para entrar na agência de Araguatins. Eles levaram todo o dinheiro do cofre, mas a polícia não informou a quantia roubada. O barulho da explosão alertou moradores, que avisaram a Polícia Militar. Quando os bandidos, armados com fuzis e pistolas, deixavam o local houve troca de tiros com os policiais. Não houve feridos. Em Arapoema, a cerca de 500 km de Araguatins, assaltantes arrombaram outra agência do Banco do Brasil e também ''limparam'' o cofre. Ao chegar para trabalhar, por volta das 5h da manhã, um funcionário avisou a polícia, que fechou as principais entradas da cidade e faz buscas na região.