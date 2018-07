Bandidos roubam prédio em SP disfarçados de policiais Três homens se disfarçaram de policiais para invadir e roubar um apartamento na noite de ontem em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O trio abordou uma empregada no momento em que ela chegava ao local de trabalho. Em seguida, os assaltantes renderam o porteiro e um faxineiro do prédio e entraram pela porta principal do edifício.