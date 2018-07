Bandidos roubam presentes de crianças carentes

Dois homens armados e de bicicleta roubaram presentes que seriam entregues a crianças carentes na periferia de Ribeirão Preto. São meninos e meninas que escreveram cartinhas ao Papai Noel e depositaram nos Correios, que através de campanha realiza os pedidos.

Na ação as crianças são surpreendidas em casa com a entrega do presente e a realização do desejo. Mas no início da noite desta quinta-feira, 19, o gerente e um funcionário da empresa foram surpreendidos logo após fazerem a primeira entrega no bairro Jardim Salgado Filho. Eles deixavam uma casa quando foram abordados pelos assaltantes.

Os bandidos mandaram que entregassem os presentes que estavam dentro do carro dos Correios. Eles pegaram todos -nove no total- e fugiram em seguida. A Polícia Militar foi acionada e o caso também foi registrado em ocorrência a ser apurada pela Polícia Civil, mas ainda não há pistas que levem aos autores.

Emoção

Geralmente a entrega do presente é marcada pela surpresa e emoção. Para terem o sonho realizado, milhares de crianças na região de Ribeirão Preto escreveram cartas ao bom velhinho este ano falando o que gostariam de ganhar no Natal. Com ajuda de voluntários, os Correios cadastraram os pedidos e passaram a receber os donativos que podem ser feitos por empresas ou por qualquer pessoa.