Bandidos são presos durante assalto no Carrefour limão Dois bandidos foram presos e um conseguiu fugir após invadirem o hipermercado Carrefour do bairro do Limão, na zona norte da capital, na madrugada de hoje, e roubarem 12 celulares de funcionários feitos reféns. Um vigilante acionado pelo rádio por uma das vítimas chamou a polícia, que flagrou a dupla entrando em um Hyundai i30 estacionado na rua do estabelecimento, na esquina das Avenida Professor Celestino Bourroul com a Marginal Tietê.