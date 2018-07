Bandidos se entregam e liberam vigilantes no centro de São Paulo

Por volta das 16h deste domingo, um homem armado com uniforme da empresa rendeu os vigilantes e anunciou o roubo, de acordo com informações da Polícia. Com a chegada da PM, dois criminosos conseguiram fugir, mas logo foram surpreendidos com outra viatura que se aproximava da ocorrência. Na fuga, houve confronto. Um dos assaltantes foi ferido, socorrido e morreu no Pronto-Socorro. O outro foi detido no local.

A Polícia não divulgou o nome da empresa de transporte de valores, dos vigilantes ou dos criminosos. Um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a sobrevoar o local, mas foi embora.