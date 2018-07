Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico do TJ-SP

SÃO PAULO - Um prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) na Avenida Ipiranga, 165, centro da capital paulista, foi assaltado por volta das 2h15 da madrugada deste sábado, 11. Seis homens encapuzados e armados tentaram arrombar um caixa eletrônico do Banco do Brasil no quinto andar com um maçarico, mas abortaram a ação quando viram que não teriam sucesso.

Acabaram fugindo com cinco computadores da central de monitoramento de segurança, um relógio de pulso e R$ 530 pertencentes a três vigias, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP).

Os bandidos renderam os funcionários - desarmados - e forçaram um deles a abrir o portão da garagem para o carro em que estavam, segundo depoimento dos vigilantes. Dentro do edifício, o grupo se dividiu: parte foi ao quinto andar,arte ficou tomando conta das vítimas, presas em uma sala.

De acordo com a polícia, os bandidos desistiram do roubo porque não conseguiram violar a blindagem de um caixa. Antes de partirem, levaram as CPUs da central de segurança e os pertences dos vigilantes. Um deles teve o crachá e o uniforme roubado.

No depoimento prestado no 77 º DP (Santa Cecília), que registrou o caso, um dos seguranças afirmou que o veículo usado pelos ladrões era um furgão Fiat Fiorino branco. Ao checar a placa informada pela testemunha, no entanto, a polícia constatou que pertencia a um Vectra GT preto.

Os vigilantes teriam dito a policiais que atenderam a ocorrência que confundiram os bandidos com funcionários da empresa de lixo que presta serviço no prédio, motivo pelo qual teriam aberto o portão. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Até as 16h, os bandidos continuavam foragidos. O caso será encaminhado ao 3 º DP (Campos Elíseos).

(Texto atualizado às 16h43)