Bandidos tentam assaltar carro forte em shopping de SP

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 10h30, na Rua Regente Feijó. Segundo a PM, os bandidos fugiram e abandonaram os veículos usados para o assalto, entre eles um Celta, um Astra e um Doblô, que estava com vestígios de sangue em seu interior.

Segundo a assessoria do shopping, o assalto ao carro forte que iria abastecer o hipermercado Carrefour aconteceu no estacionamento. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. O shopping está funcionando normalmente, segundo a assessoria. Ninguém foi preso e o caso foi registrado no 30ºDP.