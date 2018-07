Bandidos tentam invadir produtora onde Garotinho estava

Em nota publicada em seu blog na noite desta quinta-feira (6), Garotinho afirmou que seu motorista, que é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros e responsável por sua segurança, reagiu. O militar estava dentro do carro do deputado, que é blindado e estava estacionado em frente à produtora 24P Cinema Digital, na Rua Cândido Mendes. Houve intensa troca de tiros, e os ladrões fugiram.

Um dos tiros atingiu o vidro dianteiro do carro de Garotinho. Outro projétil estilhaçou o vidro traseiro do veículo. Segundo o parlamentar, cerca de 80 pessoas estavam no interior da produtora no momento do confronto. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o deputado, a suposta tentativa de assalto não foi registrada na Polícia Civil por decisão do dono da produtora.

"Felizmente ninguém ficou ferido. Como não queria dar ao fato nenhuma conotação política, me mantive em silêncio, ao invés de explorar o episódio como outros certamente fariam. A decisão de não registrar a ocorrência foi do dono da produtora, que fica em Santa Teresa, afinal a responsabilidade com as cerca de 80 pessoas que estavam dentro do prédio no momento - inclusive eu - é dele", escreveu Garotinho em seu blog.