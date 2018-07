Bandidos trocam tiros com militares no Complexo da Maré Militares da Força de Pacificação que ocupa o complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, foram recebidos a tiros durante um patrulhamento com um veículo blindado, no Conjunto Esperança, na manhã desta segunda-feira, 14, e trocaram tiros com os criminosos. Os militares não sabem quantas pessoas atiraram contra eles. Os bandidos conseguiram fugir, e nenhum militar se feriu.