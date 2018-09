Bandidos voltam a usar ponte Rio-Niterói para fuga Pelo segundo dia consecutivo, criminosos roubaram motoristas na Alameda São Boaventura, em Niterói, no Grande Rio, e fugiram pela Ponte Rio-Niterói. Nas duas ocasiões, os motoristas tentaram alertar a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo patrulhamento na ponte, mas os assaltantes conseguiram fugir. O assalto de hoje ocorreu às 6 horas. Os criminosos estavam num Astra, num Monza e num Palio Weekend. Eles fecharam o motorista de um Siena prata e levaram o carro. Depois que atravessaram a ponte, abandonaram o Astra no acesso à Avenida Brasil. Na véspera, o ataque havia acontecido às 5h30. O motorista de um Palio branco teve a mochila e um notebook roubados. Mais à frente os assaltantes renderam um motociclista e fugiram no veículo, atravessando a Ponte Rio-Niterói. Já no Rio, roubaram um carro e fugiram pela Avenida Brasil. Também dessa vez, quando os motoristas conseguiram avisar a Polícia Rodoviária Federal, os criminosos já tinham deixado a ponte. O chefe do policiamento da delegacia da Polícia Rodoviária Federal na ponte, inspetor César Augusto Castro Júnior, acredita que a mesma quadrilha tenha agido nas duas ocasiões. Ele disse que haverá uma reunião entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar para discutir estratégia conjunta para evitar esse tipo de crime. "A Ponte Rio-Niterói não é rota de fuga nem uma via perigosa. Um caso como esse é registrado a cada dois anos. Os criminosos sabem que a Ponte é toda monitorada e temos um policial rodoviário federal no centro de controle da concessionária", afirmou Castro. Segundo ele, esse monitoramento permitiu a prisão de dois assaltantes que roubaram passageiros de uma lotada, desceram no pedágio e tomaram o carro de uma família, que foi feita refém. "Percebemos a ação pelas imagens, perseguimos os criminosos, que fugiram para o Shopping São Gonçalo. Um deles foi baleado e o outro acabou preso dentro do centro de compras". O caso ocorreu no mês passado.