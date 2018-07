Bando armado rouba R$ 1,5 mi em lubrificante em Iperó

Os bandidos usavam coletes à prova de bala e desligaram o sistema de alarme da fábrica. Eles permaneceram pelo menos três horas no interior da unidade. Os reféns ficaram sob a mira de armas no salão esportivo da fábrica.

Câmeras do circuito interno filmaram a ação da quadrilha, mas os criminosos mantiveram os rostos cobertos. Eles usaram máquinas da empresa para carregar as carretas com as caixas de óleo acondicionadas em paletes. Os reféns foram obrigados a carregar o cofre que havia no local. Um carro levado da empresa foi abandonado na cidade.

A Petrowax, prestadora de serviços à Petrobras, já havia sido roubada em julho do ano passado. Naquela ocasião, o bando levou 57 mil litros de óleo. O reforço no sistema de vigilância não evitou a nova ação. A delegada que investiga o roubo, Ana Cássia Gomes, vai analisar as imagens do circuito interno em busca de pistas.