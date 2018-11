Bando assalta chácaras em Atibaia e faz 39 reféns Armados e encapuzados, seis homens invadiram, na noite de sábado, duas chácaras no bairro Jardim Santo Antônio, em Atibaia, no interior de São Paulo. Por volta das 19h30, eles invadiram o primeiro imóvel e dominaram uma família. Amigos das vítimas que chegaram em seguida também acabaram rendidos. Após três horas, quatro assaltantes dirigiram-se até outra chácara, na mesma rua, enquanto dois permaneceram no local. Eles renderam as pessoas e as levaram para a primeira chácara. Ao todo, foram 39 reféns, entre homens, mulheres e crianças. Os assaltantes obrigaram as vítimas a entregar cartões bancários e conseguiram sacar R$ 1.150. Eles também roubaram R$ 604 em dinheiro, jóias, celulares, máquinas fotográficas, roupas, tênis, pneus, rodas de carro e aparelhos de som automotivo. O bando deixou a chácara por volta das 7h30 de domingo, em um Fox, que pertencia a uma das vítimas. O carro foi encontrado no início da noite no centro de Atibaia.