Bando assalta joalheria de shopping em São Paulo Quatro homens armados de pistolas e revólveres roubaram, ontem à noite, a joalheria The Graces, no Shopping Ibirapuera, zona sul da capital paulista. Na fuga, os criminosos quebraram com chutes e pontapés uma porta de vidro. Os freqüentadores se assustaram com o barulho. Houve pânico. Ninguém ficou ferido. Os prejuízos ainda não foram calculados. A joalheria fica no piso superior. Os ladrões entraram na loja, renderam funcionários e anunciaram o assalto. Segundo a Polícia Civil, a ação foi rápida, não durou cinco minutos. Os ladrões fugiram pelos fundos do shopping. Essa saída dá acesso à Alameda dos Jurupis. A princípio, seguranças do shopping negaram o assalto. Um deles confirmou depois. O caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo). A equipe do delegado-titular da 2ª Delegacia de Roubo de Jóias do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), Edison Santi, também vai apurar o roubo.