Bando assalta ônibus e tranca 42 no bagageiro no PR

Disfarçados de policiais, criminosos assaltaram na madrugada desta quarta-feira, 11, um ônibus de turismo no município paranaense de Rolândia, região de Londrina. O veículo havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e seguia para Foz do Iguaçu (PR). O bando obrigou 42 passageiros, entre homens e mulheres, a se despirem e depois eles foram trancados no bagageiro do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual não soube informar como as vítimas pediram ajuda. Os criminosos simularam uma blitz da polícia na PR-444, no trevo de São Pedro. Quando o ônibus parou no acostamento e o motorista abriu a porta, quatro homens armados com pistolas entraram no veículo. Eles ordenaram que o motorista dirigisse por mais 500 metros, até uma estrada rural. Escoltado por um Vectra cinza e um Corsa preto, o ônibus seguiu e acessou uma estrada de terra. Cerca de três quilômetros depois, o grupo ordenou que o motorista parasse. Os passageiros tiveram de desembarcar e, em seguida, foram obrigados a se despir. Segundo relato do motorista à polícia, todos foram espancados e trancados no bagageiro do ônibus. Os assaltantes revistaram as roupas das vítimas e levaram cartões de crédito, telefones celulares e aproximadamente R$ 50 mil em dinheiro. O bando fugiu. Um dos passageiros sofreu ferimentos na orelha esquerda e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.