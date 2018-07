Bando de 15 homens invade garagem de ônibus em SP Um grupo de 15 homens encapuzados e armados de pistolas e metralhadoras invadiu hoje a garagem da empresa de ônibus VIP Guarapiranga, por volta das 2h15, no Jardim São Luís, próximo à represa Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. Ocupando dois Fiat Fiorino e dois Ford Fiesta, o grupo aproveitou a entrada de um ônibus que chegava à garagem para invadir o pátio da empresa. Parte da quadrilha foi até o estacionamento, onde ficam dois caixas eletrônicos do Unibanco, e parte se dirigiu até a recebedoria, onde são entregues os valores arrecadados nas catracas dos coletivos. Como o setor é blindado, os funcionários não abriram os guichês e se esconderam. No mesmo instante, os demais criminosos tentavam arrancar os caixas eletrônicos mas, sem as ferramentas adequadas, não conseguiam. O grupo, então, decidiu abortar a ação. Dois bandidos ainda dispararam, mas ninguém ficou ferido. A quadrilha fugiu sem levar nada. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, do Jardim Santo Antônio. Foi solicitada uma perícia no local.