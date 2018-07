Bando de loucos Coisa louca é justamente a paixão, cuja febre quando chega vence a razão porque cega os olhos, vibra e salienta, pois não aguenta o revés do sonho, nem quer que se vá a realidade, mas não tolera a ideia de que não há verdade se não for a vaidade da flor daquilo que inventa, fruta que perfuma com cor absoluta. E o futebol é o reino terreno da paixão, da ilusão, da competição, da competência e da incompetência, da falência, da falácia, da política e da picaretagem ? do dinheiro, enfim. Porque no fim das contas a única conta que se faz é a das parcelas polpudas que vão depositando a grana graúda no bolso que não tem fundo de quem quer com o dinheiro se refestelar. Tem gente que paga pra ver; tem gente que cobra pra não mostrar.