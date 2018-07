Bando destrói banco na zona leste de São Paulo Ao exagerarem na quantidade de explosivos, criminosos, armados de fuzis, por volta das 4 horas desta manhã de hoje, destruíram todo o hall de entrada de uma agência do Bradesco localizada na altura do nº 175 da Avenida Manoel Pimentel, no Jardim Planalto, região do Sapopemba, zona leste de São Paulo.