Bando é detido após assaltar chácara Sete criminosos foram detidos por volta da meia-noite após seis deles assaltarem uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O sétimo envolvido no assalto é o sobrinho do caseiro do imóvel. Ele tentou se passar por vítima da ação, mas não convenceu os policiais. Segundo os policiais militares que atuaram na prisão, os assaltantes que invadiram a chácara são suspeitos de participação em outros roubos e furtos ocorridos na região nos últimos meses. Eles foram presos na fuga, quando levavam do imóvel vários eletrodomésticos, incluindo duas TVs e um forno de micro-ondas.