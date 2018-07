Bando é flagrado no Rio exibindo armas

VIGILÂNCIA - Um dos criminosos foi identificado pela polícia e preso

RIO

A Polícia Militar do Rio informou que vai reforçar a segurança na região entre as favelas do Jacarezinho e de Manguinhos, na zona norte, onde mais de 20 traficantes de drogas foram flagrados exibindo fuzis e pistolas.

Os traficantes foram fotografados em motocicletas pela equipe do jornal carioca Extra. Ontem, foi preso Raimundo Nonato da Silva, de 29 anos, que teria sido identificado por meio das fotografias.

O relações-públicas da PM, capitão Ivan Blaz, acredita que será possível controlar a região depois da instalação da Cidade da Polícia, prevista para maio. O complexo, que vai concentrar as sedes de delegacias especializadas, será construído a 200 metros do local em que os criminosos foram flagrados.

Para Blaz, o trabalho de policiais militares no combate ao tráfico da região resultou na apreensão de mais de 5 toneladas de drogas nas duas favelas nos últimos 6 meses e na prisão ou morte de mais de 80 criminosos em operações realizadas no mesmo período.