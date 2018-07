Bando é preso após amarrar vigias no Pari A PM prendeu seis adultos com idades entre 21 e 33 anos e deteve dois adolescentes de 17 anos, na noite de sábado, 8, no Pari, na região central, após o bando invadir um comércio popular que estava fechado, amarrar os vigias dentro de uma sala e saquear boxes de roupas e acessórios.