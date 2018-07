Bando estuprou turista no Rio tem cinco integrantes A Polícia Civil do Rio descobriu que o bando que estuprou uma turista norte-americana e espancou seu namorado francês dentro de uma van que circulava em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 30 de março, é formado por pelo menos cinco integrantes. O quinto membro é acusado de ter estuprado uma terceira vítima do grupo, uma estudante de 18 anos, durante o Carnaval. Ele é branco e magro, mas ainda não foi identificado. O crime ocorreu no trajeto entre a Lapa, bairro boêmio da região central da cidade, e Copacabana.