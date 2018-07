Bando evitou iscas eletrônicas no assalto a Samsung O bando que assaltou a empresa Samsung na madrugada desta segunda-feira, 07, evitou as chamadas iscas eletrônicas - equipamentos dotados de rastreadores, dispostos estrategicamente no estoque, justamente para permitir a localização em caso de roubo. O detalhe revela que os bandidos conheciam a empresa e planejaram o roubo em detalhes, segundo o delegado da Polícia Civil Carlos Henrique Fernandes, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).