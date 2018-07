Bando exige R$ 2 milhões para liberar obra A Polícia Civil do Rio investiga uma tentativa de extorsão dos traficantes do Complexo da Maré, na zona norte da cidade, contra funcionários da construtora Queiroz Galvão, que trabalham na construção da primeira ponte estaiada do Estado. De acordo com o registro na 21.ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso, no dia 19, dois funcionários da empresa procuraram o distrito, após sofrer durante dias ameaças dos bandidos.