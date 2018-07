Bando explode 8 caixas em banco de Laranjal Paulista

Foi o quarto ataque a agências bancárias com o uso de explosivos na região apenas esta semana. Na quinta-feira, dia 2, criminosos explodiram duas agências - do Santander e do Banco do Brasil - em Angatuba. Na mesma noite, criminosos atacaram um posto bancário da Caixa em Alumínio. Neste caso, a Polícia Militar localizou e prendeu seis integrantes da quadrilha numa chácara, na zona rural do município. O dinheiro foi recuperado.

Outros ataques ocorreram na sexta-feira, dia 3, na região de Campinas. Em Vargem Grande do Sul, os bandidos explodiram o caixa instalado no prédio da prefeitura. Um dos integrantes da quadrilha foi atingido pelos estilhaços e acabou morrendo. A mesma quadrilha havia detonado com explosivos, uma hora antes, o caixa eletrônico instalado num supermercado, em São José do Rio Pardo, na mesma região.