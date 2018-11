Bando explode caixa do Bradesco na Granja Viana

Ocupando um Ford EcoSport e um Celta, ambos pretos, e um terceiro veículo, de modelo e marca não anotados por testemunhas, os criminosos deixaram o local após dividirem o quiosque em quatro partes em razão da quantidade de explosivos utilizada. Não se sabe ainda quanto em dinheiro o bando conseguiu levar. A Guarda Civil de Cotia foi a primeira a chegar no local.

Policiais militares da 3ª Companhia do 33º Batalhão também foram acionados, mas nenhum suspeito havia sido localizado até as 6 horas. O caso foi encaminhado para o plantão do Distrito Policial Central de Cotia, localizado na Estrada do Morro Grande.

Ataques

Desde o início deste ano, a reportagem do Estadão.com.br noticiou 143 casos de ataques a caixas eletrônicos, ocorridos no horário noturno, na Região Metropolitana. Foram 62 ações na capital paulista e outras 81 nas demais cidades da Grande São Paulo. Em 101 dos 143 casos, os bandidos utilizaram explosivos. O saldo, até o momento, foi de 45 pessoas presas, várias delas policiais militares, e 14 mortas em confronto com a polícia. O mês de maio foi o que mais registrou este tipo de crime: foram 31. Este caso de Cotia é o 13º ocorrido em dezembro, que perde também para os meses de abril e julho, com 16 casos, e junho, com 17 ataques.