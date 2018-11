Bando explode caixa eletrônico em banco próximo a DP Uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 3.405 da avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, a 400 metros da delegacia do bairro (34º DP), foi alvo de criminosos, que, com uso de explosivo, arrombaram um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada do banco às 4h.