Bando faz arrastão e rouba 15 clientes de bar

Segundo policiais militares, houve denúncia de roubo feita pelo telefone 190. Quando chegaram, os PMs flagraram Fortunato no telhado do estabelecimento. Seu comparsa tentava fugir pela rua onde fica localizado o 27º Distrito Policial.

Funcionários do bar contaram aos policiais que três homens armados invadiram o comércio e recolheram vários pertences das vítimas. Os criminosos guardaram celulares e dinheiro em duas mochilas. Com os acusados foram apreendidas duas pistolas, além das mochilas com os objetos roubados.

Os policiais encontraram um carro destrancado e com a chave no contato, que seria utilizado na fuga. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após uma pesquisa no banco de dados, foi identificado que o carro havia sido roubado no dia 4.

Três bolsas, joias, quatro celulares, cinco relógios de pulso e R$ 2.198 em dinheiro que eram do caixa foram recuperados. O dono do veículo esteve na delegacia e reconheceu os serventes como sendo os responsáveis pelo roubo na mesma região. A ocorrência foi registrada no 27º DP. Os indiciados vão responder por roubo. A polícia procura o terceiro suspeito e até um helicóptero Águia chegou a ser usado nas buscas.