Bando faz arrastão em drogaria na Lapa em SP

A grupo, segundo as vítimas, antes de entrar no estabelecimento, estacionou numa rua lateral uma Kombi velha, branca e com os vidros escurecidos. Foram rendidos na drogaria pelo menos três funcionários e três clientes - sendo dois homens e uma mulher. A central da drogaria, segundo os funcionários, não os autorizou a relatar o ocorrido dentro do estabelecimento. Já um dos clientes afirmou que os bandidos, com as mãos sob as blusas, afirmavam estar armados. Ainda, segundo o cliente, um monitor de computador instalado na drogaria foi roubado.

O valor em dinheiro levado do caixa não foi informado. Um radiocomunicador de um dos clientes e as chaves de dois carros - um Gol prata e um Celta branco - , também dos clientes e estacionados em frente à Drogasil, foram levadas pelos criminosos, que fugiram na Kombi. Como nenhum bandido foi preso, um representante do estabelecimento deve registrar boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial, da Lapa, somente no decorrer desta terça-feira, 19.