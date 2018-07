Bando faz arrastão em prédio de bairro nobre de SP

Pelo menos quatro bandidos participaram, na noite de sexta-feira, 21, de um arrastão que durou cerca de duas horas, em um prédio residencial localizado no bairro de Higienópolis, região centro-oeste de São Paulo. Segundo relato das vítimas, por volta das 20 horas, armada e equipada com celulares e radiotransmissores, a quadrilha rendeu os porteiros do edifício e iniciou o roubo pelo 10º andar. Ao menos 10 pessoas foram feitas reféns. Uma delas chegou a ser agredida com um chute, mas ninguém ficou gravemente ferido. Em dois dos apartamentos invadidos não havia moradores no momento do arrastão. Segundo o capitão da Polícia Militar Genivaldo Antonio, as vítimas disseram que as perdas devem somar cerca de R$ 25 mil, sendo que R$ 20 mil foram levados somente de um dos imóveis. Os criminosos, que seguem foragidos, levaram as imagens do circuito interno do edifício, mas a polícia conta com as possíveis imagens de prédios vizinhos. A PM deixou o prédio no início da madrugada.