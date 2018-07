Bando faz arrastão em prédio residencial no Rio

Segundo a Polícia Civil, por volta da meia-noite o grupo teve acesso ao edifício após um dos moradores abrir o portão da garagem para entrar no prédio. O bando rendeu o porteiro e aguardou a chegada de outros moradores. Uma família foi feita refém. Pelo menos cinco apartamentos foram saqueados.

De acordo com a polícia, o carro em que os assaltantes chegaram foi abandonado no local. Eles fugiram no veículo de um dos moradores que não estava no prédio. A polícia foi acionada às 2h30. Ninguém ficou ferido.