Bando faz arrastão no Rio Sete apartamentos de um prédio em Copacabana, zona sul do Rio, foram assaltados por cinco criminosos na noite de domingo. Os bandidos entraram com um carro roubado na garagem do prédio, na mesma hora em que chegavam moradores. À medida que os moradores chegavam, eram rendidos e levados aos seus apartamentos. Quase 30 pessoas foram feitas reféns e mantidas dentro do depósito de lixo do edifício por 3 horas. Os assaltantes fugiram. De acordo com a PM, eles são suspeitos de ter assaltado outros dez prédios no bairro.