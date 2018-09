Bando faz família de gerente de banco refém em Jaú-SP O gerente de uma agência bancária, a mulher dele e a filha do casal, de 6 anos, foram mantidos como reféns em Jaú, no interior de São Paulo, por uma quadrilha. A família foi rendida no final da tarde de segunda-feira e mantida em casa durante o período da noite. Ontem, a mãe e a filha foram levadas para um cativeiro enquanto o gerente foi para a agência tentar sacar o dinheiro, acompanhado de alguns dos criminosos.