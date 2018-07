Bando faz reféns, explode caixas e aterroriza Araçariguama-SP

Esse foi o quarto ataque a agências bancárias da cidade de 17 mil habitantes nos três últimos anos. Testemunhas afirmam que 14 homens chegaram em três carros e, enquanto um grupo se dirigia ao banco, outro rendia as pessoas que estavam na rua mandando que se deitassem, e um terceiro tentava arrombar o portão da Guarda Municipal. Assim que os caixas foram explodidos, dois policiais militares se dirigiram até o local e foram recebidos com tiros de fuzil. Após recolher o dinheiro dos caixas, o bando fugiu disparando para o alto.

Ao passar pela base da Polícia Militar, os criminosos fizeram vários disparos contra o prédio. Vidros blindados e as paredes foram perfurados por tiros de fuzil. Uma viatura da PM também foi alvejada. Pelo menos uma moto dava apoio aos bandidos. Moradores chegaram a gravar a fuga, captando o barulho dos tiros. No dia 5 deste mês, bandidos explodiram um caixa eletrônico no km 57 da rodovia Castelo Branco, em São Roque e, no dia 15, atacaram em Mairinque. As três cidades são vizinhas.

Estatística da Secretaria da Segurança Pública mostra que, de janeiro a outubro deste ano, houve 142 roubos a banco no Estado de São Paulo, a maioria com o uso de explosivos, mas o número cresceu nos últimos meses. Foram 10 casos em setembro, 21 em outubro e, apenas no interior, 29 em novembro - dado ainda não oficial. Algumas cidades, como Pereiras, Conchas, Alambari e Torre de Pedra, ficaram sem os serviços bancários em razão da repetição dos ataques.