Bando fecha rua para roubar caixas eletrônicos em SP Um bando formado por mais de dez homens encapuzados e armados de pistolas e fuzis montou um esquema organizado para roubar caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil na Avenida Dr. Silvio de Campos, em Perus, zona norte de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 23. Um ônibus foi colocado atravessado no Viaduto Deputado Ulysses Guimarães, que dá acesso à avenida, para impedir a chegada da polícia ao local. Ao mesmo tempo, os criminosos renderam pedreiros que trabalhavam na reforma de uma calçada e motoristas que passavam pela via.