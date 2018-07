Bando furta dois caixas eletrônicos em São Paulo Dez homens armados com fuzis e metralhadoras invadiram na madrugada de ontem uma agência do Banco do Brasil na Avenida Cangaíba, na zona leste de São Paulo, e furtaram dois caixas eletrônicos. As máquinas, segundo a polícia, tinham mais de R$ 200 mil em dinheiro, além de envelopes com depósitos que até a noite de ontem não tinham sido contabilizados. Para praticar o crime, a quadrilha rendeu o vigia da rua, que teve de ficar deitado com o rosto no chão. Quando a Polícia Militar chegou os bandidos já tinham fugido levando os caixas em duas vans. Até o final da noite de ontem ninguém havia sido preso. De acordo com a polícia, para entrar na agência os assaltantes quebraram as portas de vidro do banco. Dentro do estabelecimento, usaram barras de ferro para arrancar os equipamentos do chão. Imagens do circuito interno do banco serão utilizadas nas investigações na tentativa de identificar o bando. As informações são do Jornal da Tarde.