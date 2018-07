Bando incendeia ônibus em Ferraz de Vasconcelos Já são onze ataques a ônibus em menos de uma semana na Região Metropolitana de São Paulo. O 11º ataque ocorreu por volta das 22 horas desta quarta-feira, 27, no Parque Dourado, próximo a um conjunto habitacional da CDHU, em Ferraz de Vasconcelos, na região leste da Grande São Paulo. Cerca de 20 adolescentes, um deles armado com uma pistola, forçaram a parada do coletivo, da Viação Real, que opera linha municipal, e alguns invadiram o veículo.