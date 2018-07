Bando invade banco na Av. Brigadeiro Luis Antônio, em SP

Segundo a PM, entretanto, ao menos sete suspeitos conseguiram escapar. Eles usaram carros que os esperavam na avenida.

Não há informações de feridos. O banco, por nota, confirmou o assalto, mas não revelou a se alguma quantia chegou a ser levada pelos assaltantes. No texto, o Santander diz apenas que "está colaborando com as investigações".

O caso será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).