Bando invade casa e mata comerciante na zona norte de SP

O comerciante José Paulo Orrico, de 39 anos, foi assassinado na madrugada desta terça, 3, com um tiro na cabeça, após sua casa ser invadida, no Conjunto Residencial Chácara França, na Avenida Nova Cantareira, Tremembé, zona norte de São Paulo. A polícia acredita que a vítima tenha reagido ou feito algum movimento muito brusco durante a abordagem dos criminosos. Os bandidos fugiram e até a noite de terça ainda não haviam sido presos. Por volta da 1 hora, Orrico dormia no quarto com a mulher, quando foi acordado por assaltantes armados que exigiam objetos de valor. O comerciante foi amarrado com fitas adesivas e ficou preso na cama. A mulher também foi amarrada e levada para outro quarto. Segundo a polícia, a mulher do comerciante ouviu um disparo e em seguida os bandidos a levaram para o cômodo onde estava o corpo do marido. Para entrar no sobrado, localizado em um condomínio de alto padrão, os suspeitos cortaram a cerca elétrica, utilizaram uma escada de madeira e escalaram o muro de um canteiro de obras para chegarem ao quintal do imóvel. Ali, entraram pela janela da cozinha, que estava quebrada.