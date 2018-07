Bando invade e leva carga de montadora no ABC

Parte dos ladrões usava uniforme da multinacional e estava no interior da empresa quando dominou porteiros e seguranças em três portarias. No quarto portão, o ataque ocorreu de fora para dentro. As ações foram simultâneas. O bando levou três veículos e um caminhão com carga de compressores avaliada em R$ 100 mil.

Os ladrões ficaram 15 minutos na montadora. Os seguranças e porteiros foram amarrados. Além do caminhão, os assaltantes levaram dois automóveis Ka e uma picape Courier. Os assaltantes saíram pela portaria 18, cujo acesso é pela Via Anchieta. O bando bloqueou uma das portarias com um dos veículos para evitar ser seguido.

Policiais militares encontraram os outros dois carros abandonados no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Até as 22h de ontem, o caminhão com a carga de compressores não tinha sido localizado e nenhum assaltante havia sido preso.