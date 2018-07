Bando invade festa infantil mata 1 e fere 2 na BA Um grupo de homens armados atirou contra um bar no qual ocorria uma festa de crianças, na noite de ontem, no bairro da Mata Escura, em Salvador (BA). Um homem, identificado como Gedeon Santos dos Anjos, de 20 anos, atingido nas costas, morreu. Outras duas pessoas, um homem e uma menina de 9 anos, ficaram feridos. Elas estão internadas no hospital Roberto Santos, mas não correm risco de morte.