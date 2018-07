Bando invade hotel e rouba 24 hóspedes no RS Onze homens assaltaram na madrugada deste domingo, 10, um hotel em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Eles levaram os pertences de 24 hóspedes e 3 funcionários, além do dinheiro de dois cofres do estabelecimento. Segundo a Brigada Militar, ninguém ficou ferido e o hotel não revelou o valor roubado. A ação durou cerca de 1 hora. Todos fugiram. Por volta da 1 hora, trajando coletes da Polícia Civil, três dos criminosos chegaram ao hotel e disseram ao porteiro que precisavam verificar uma denúncia de que menores estariam hospedados sozinhos no local. Após a entrada do trio ser liberada, os demais ladrões chegaram e renderam o porteiro e outros empregados. De acordo com a Brigada, as portas de alguns quartos foram arrombadas e as câmeras do sistema de vigilância, quebradas. O grupo recolheu notebooks, jóias, relógios, celulares, roupas, tênis, óculos, cartões de crédito e dinheiro. O caso deverá ser investigado pela 1º Delegacia de Polícia da cidade.