Bando invade indústria de borracha em Diadema, SP Armados de fuzis, pistolas e revólveres, pelo menos dez homens, alguns encapuzados, invadiram, por volta das 22h de ontem, a Paranoá Indústria de Borracha S/A, localizada na altura do nº 1.731 da Avenida Casa Grande, no bairro de Piraporinha, em Diadema, no Grande ABC.