Bando invade shopping e explode caixas eletrônicos Um bando armado invadiu um shopping localizado no km 72 da rodovia Castelo Branco, em Itu, rendeu os seguranças e explodiu quatro caixas eletrônicos instalados na galeria de lojas, na madrugada desta quarta-feira (18). De acordo com as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, de 10 a 15 pessoas participaram do assalto. O shopping estava fechado no momento da ação e as explosões causaram danos no estabelecimento.