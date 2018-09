Bando invade transportadora em Cajamar

Eram 19 horas quando o bando invadia a Atual Transportes, na Avenida Vereador Joaquim Pereira Barbosa, no bairro Jordanésia, depois que dois dos criminosos pularam o muro dos fundos e renderam o porteiro. O funcionário foi obrigado a abrir os portões para que o restante da quadrilha entrasse. Dois motoristas, que chegaram para carregar, e outro porteiro, que faria a rendição do colega da tarde, também foram feitos reféns.

Para evitar problemas com rastreamento, os ladrões trouxeram seus próprios veículos para levar um carregamento de aparelhos eletroeletrônicos. Eles encheram duas carretas, dois caminhões grandes e outros quatro do tipo VUC, Veículo Urbano de Carga. Para os trabalhos, a quadrilha trouxe também uma empilhadeira, além de utilizar outras duas de propriedade da própria transportadora. Enquanto parte do bando recolhia os equipamentos, outra parte revirava os escritórios, à procura de valores.

CPUs de computadores, contendo as imagens das câmeras de segurança da empresa, também foram levadas. Os bandidos permaneceram cerca de três horas no local. Apesar de constantemente ameaçados, os reféns não foram fisicamente agredidos, nem amarrados ou amordaçados. Depois que os criminosos foram embora, os funcionários acionaram a Polícia Militar, que fez buscas na região, mas não conseguiu prender ninguém.

O prejuízo causado pela quadrilha ainda está sendo avaliado pelo gerente da transportadora.