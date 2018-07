Bando leva computadores da Bandeirante Energia em SP Uma quadrilha formada por dez homens roubou ontem um posto de atendimento da Bandeirante Energia, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP). Os ladrões levaram cerca de cem computadores e quatro veículos da empresa. Foi durante a troca de vigilantes, que os bandidos entraram na agência. O grupo rendeu um dos vigias, colocou um cobertor sobre a cabeça dele e o prendeu num quarto. A todo momento, faziam ameaças ao vigilante, que ouvia homens e mulheres vasculhando o prédio. O assalto durou cerca de cinco horas. O bando fugiu usando quatro carros da empresa. De acordo com a polícia, os ladrões não deixaram pistas no prédio, mas tinham informações sobre o que havia lá dentro. "As pessoas sabiam bem o que queriam e não procuravam dinheiro", disse o delegado Gilmar Guarnieri. O vigia conseguiu sair do quarto e chamar a polícia. Os automóveis foram encontrados vazios na Rodovia Amaral Gurgel, em Jambeiro (SP). A assessoria da empresa informou que ninguém comentaria o assalto.