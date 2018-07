Bando preso no Rio tinha granada das Forças Armadas Cinco supostos traficantes foram presos na tarde de ontem em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, um adolescente de 17 anos e um rapaz de 12 anos foram apreendidos durante a operação, realizada por policiais do 24º Batalhão (Queimados).