Bando rende funcionários e leva R$ 34 mil do aquário de Santos

Em ação ousada, assaltantes aproveitaram a troca da guarda na manhã desta segunda-feira, 5, dominando os seguranças do Aquário Municipal de Santos, localizado na Ponta da Praia, de onde roubaram R$ 34 mil, que seriam recolhidos para depósito bancário, além de além de telefones celulares e cartões bancários dos funcionários. Os ladrões vestiram as fardas dos guardas e tiveram acesso ao caixa, sem que os demais funcionários percebessem. Eles renderam outros funcionários, conforme estes chegavam ao trabalho. De acordo com a SSP, a quadrilha danificou a sala da administração e as câmeras do circuito interno. Após recolherem o dinheiro e os pertences, eles fugiram. Segundo informou a secretária de Turismo, Wânia Seixas, é a primeira vez que este tipo de ocorrência acontece. "Felizmente, ninguém ficou ferido", afirmou, lembrando que praticamente todo o montante de dinheiro arrecadado durante os quatro dias do fim de semana prolongado acabou sendo levado pelos bandidos. Até esta noite, a Polícia não tinha pistas do assaltantes. O Aquário de Santos é o equipamento de lazer mais visitado pelos turistas. No Dia do Trabalho e na sexta-feira, quando choveu muito na região, o espaço recebeu muitos visitantes. Mesmo com a volta do sol, no sábado e no domingo, o local foi bastante visitado, com filas de turistas durante todo o dia.