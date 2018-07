Bando rouba e mata casal. Depois, põe fogo na casa

Soares teria criado um plano para se vingar do sócio por causa de um desentendimento e da vontade de Silva de romper a sociedade na confecção, que já durava um ano. Silva desconfiava que era roubado por Soares, e já tinha retirado uma Kombi usada na confecção. Pensava também em recolher suas máquinas.

Enraivecido, Soares instigou um amigo, Silas dos Santos Novaes, de 22 anos, a formar uma quadrilha para invadir a casa de Silva, segundo a polícia. Ele falou que o empresário tinha R$ 200 mil e duas armas guardadas. Novaes, que também prestava serviços de entrega na confecção, chamou os amigos Agenil Jacinto de Freitas Neto, de 34 anos, Joel Antonio Vieira, de 32, e Wesley Freire de Sales, de 21, para participar do assalto.

Soares confirmou que havia comentado sobre os bens de Silva e disse que Novaes teria demonstrado interesse em invadir a casa. Ele nega envolvimento no caso. Todos foram autuados por latrocínio (roubo seguido de morte), formação de quadrilha e por provocar incêndio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo